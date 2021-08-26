Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları
Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,64 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,49 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,47 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,64 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,49 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,47 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,295085
|-1,64
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,939143
|-1,49
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,350150
|-1,47
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042469
|-1,37
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,980715
|-1,34
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,468863
|-1,30
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,538004
|-1,27
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|18,784809
|-1,23
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,306220
|-1,21
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,058499
|-1,16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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