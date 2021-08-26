Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,64 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,49 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,47 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.