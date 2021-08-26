Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,64 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,49 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,47 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,64 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,49 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,47 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF42,295085-1,64
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,939143-1,49
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF48,350150-1,47
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042469-1,37
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,980715-1,34
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,468863-1,30
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,538004-1,27
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,784809-1,23
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,306220-1,21
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,058499-1,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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