En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,37 ile "QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,75 ile "İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon" ve yüzde 0,71 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,37 ile "QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,75 ile "İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon" ve yüzde 0,71 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 189,693128 -1,37 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,262778 -0,75 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,063299 -0,71 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033092 -0,55 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,102886 -0,52 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,071594 -0,51 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,094755 -0,50 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,632136 -0,49 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,069257 -0,45 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,327553 -0,44 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara