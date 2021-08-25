En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,37 ile "QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,75 ile "İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon" ve yüzde 0,71 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,37 ile "QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,75 ile "İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon" ve yüzde 0,71 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu189,693128-1,37
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,262778-0,75
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,063299-0,71
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,033092-0,55
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,102886-0,52
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,071594-0,51
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,094755-0,50
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,632136-0,49
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,069257-0,45
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,327553-0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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