Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,87 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,31 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,16 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,87 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,31 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,16 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,099910-2,87
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,099076-2,31
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,886449-2,16
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,755754-2,03
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,910169-1,93
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,028542-1,72
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu174,183129-1,68
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,047284-1,67
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,101063-1,61
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,140044-1,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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