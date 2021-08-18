Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,87 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,31 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,16 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,87 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,31 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,16 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,099910
|-2,87
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,099076
|-2,31
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,886449
|-2,16
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,755754
|-2,03
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|0,910169
|-1,93
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,028542
|-1,72
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|174,183129
|-1,68
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,047284
|-1,67
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,101063
|-1,61
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,140044
|-1,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500