Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,22 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,16 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 2,08 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,22 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,16 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 2,08 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,812814-2,22
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,928098-2,16
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,102865-2,08
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,034236-2,00
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,795087-1,89
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016087-1,68
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,097842-1,61
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,119036-1,58
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,101423-1,54
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,951342-1,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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