Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,22 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,16 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 2,08 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,22 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,16 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 2,08 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,812814 -2,22 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,928098 -2,16 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102865 -2,08 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034236 -2,00 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,795087 -1,89 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016087 -1,68 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,097842 -1,61 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,119036 -1,58 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,101423 -1,54 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,951342 -1,51 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara ASELSAN Konya'da üretim başladı! Fabrika, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak