Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,56 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,92 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,74 ile "Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,56 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,92 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,74 ile "Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,126975-2,56
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,017768-1,92
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,015334-1,74
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,985447-1,61
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,841745-1,56
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,015979-1,28
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,142504-1,27
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043088-1,26
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,186721-1,15
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,060979-1,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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