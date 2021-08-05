En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,35 ile de "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,35 ile de "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016065-1,93
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,902984-0,35
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,567059-0,35
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,235249-0,28
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,843645-0,26
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,548259-0,10
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu188,355377-0,07
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,265382-0,06
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu22,892837-0,06
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF17,985083-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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