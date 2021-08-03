Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF797,374858-0,79
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,068867-0,27
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,322809-0,24
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,777445-0,23
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,704628-0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016634-3,06
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,045291-0,95
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,896614-0,82
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,052852-0,78
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,099060-0,74
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,102571-0,73
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,139205-0,51
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,061181-0,32
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu175,137549-0,25
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,032593-0,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,048186-0,43
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,802315-0,34
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,499604-0,34
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,096217-0,30
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,026513-0,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,064526-1,43
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,992447-1,38
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,238872-1,36
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,963182-1,32
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,864819-1,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,068102-1,44
TEB Portföy Altın Fonu0,114069-1,41
HSBC Portföy Altın Fonu4,045475-1,40
Garanti Portföy Altın Fonu0,134222-1,39
Deniz Port. Altın Fonu0,058351-1,39
???(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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