Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 797,374858 -0,79 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,068867 -0,27 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,322809 -0,24 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,777445 -0,23 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,704628 -0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016634 -3,06 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045291 -0,95 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,896614 -0,82 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,052852 -0,78 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,099060 -0,74 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102571 -0,73 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,139205 -0,51 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,061181 -0,32 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 175,137549 -0,25 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,032593 -0,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048186 -0,43 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,802315 -0,34 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,499604 -0,34 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,096217 -0,30 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,026513 -0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,064526 -1,43 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,992447 -1,38 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,238872 -1,36 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,963182 -1,32 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,864819 -1,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068102 -1,44 TEB Portföy Altın Fonu 0,114069 -1,41 HSBC Portföy Altın Fonu 4,045475 -1,40 Garanti Portföy Altın Fonu 0,134222 -1,39 Deniz Port. Altın Fonu 0,058351 -1,39 ???(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) ???(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip Altın yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor! Gram son üç ayın en düşük seviyesini gördü Altın satışında güven sorununu ortadan kaldıracak! İstanbul Kuyumcular Odası'ndan "güvenCE Etiketi"