Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,69 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,49 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,21 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,69 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,49 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,21 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF43,673595-2,69
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,087461-2,49
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,890131-2,21
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,802629-2,13
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,045096-2,07
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,081120-1,97
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,918138-1,62
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,047650-1,56
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,102381-1,49
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu175,256026-1,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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