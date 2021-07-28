Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,69 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,49 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,21 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,69 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,49 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,21 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu. oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 43,673595 -2,69 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,087461 -2,49 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,890131 -2,21 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,802629 -2,13 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,045096 -2,07 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,081120 -1,97 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,918138 -1,62 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,047650 -1,56 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,102381 -1,49 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 175,256026 -1,35 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu