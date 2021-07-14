Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 1,69 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,50 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 1,69 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,50 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,944154-1,90
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,108756-1,69
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,058315-1,50
Tacirler Portföy Değ. Fon4,441532-1,48
Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,113291-1,43
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,956948-1,36
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,936348-1,34
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,126888-1,29
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,381021-1,26
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)17,096850-1,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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