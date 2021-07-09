En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,71 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 2,35 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 2,15 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,71 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 2,35 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 2,15 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,022351 -3,71 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,018879 -2,35 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,721387 -2,15 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,067450 -1,91 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 14,824892 -1,79 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035069 -1,73 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,165925 -1,73 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,109112 -1,73 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,013514 -1,60 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,428555 -1,48 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara