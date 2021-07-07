Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,36 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,34 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,08 ile "Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,36 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,34 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,08 ile "Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,017383-2,36
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,994592-1,34
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF19,114999-1,08
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,311057-0,97
Tacirler Portföy Değ. Fon4,625947-0,92
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF17,985885-0,90
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,119074-0,89
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF17,610283-0,88
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF17,789495-0,87
Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)1,191368-0,85
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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