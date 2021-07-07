Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,36 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,34 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,08 ile "Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,36 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,34 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,08 ile "Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017383 -2,36 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,994592 -1,34 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 19,114999 -1,08 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,311057 -0,97 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,625947 -0,92 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 17,985885 -0,90 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,119074 -0,89 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 17,610283 -0,88 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 17,789495 -0,87 Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF) 1,191368 -0,85 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Mardin'de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı