Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,36 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,34 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,08 ile "Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,36 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,34 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,08 ile "Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017383
|-2,36
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,994592
|-1,34
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|19,114999
|-1,08
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,311057
|-0,97
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,625947
|-0,92
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|17,985885
|-0,90
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,119074
|-0,89
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|17,610283
|-0,88
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|17,789495
|-0,87
|Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,191368
|-0,85
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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