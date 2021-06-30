En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,46 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,82 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,68 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.