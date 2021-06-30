En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,46 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,82 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,68 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,46 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,82 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,68 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,046832-2,46
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,974091-1,82
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,156322-1,68
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,945729-1,37
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,048196-1,33
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,102562-1,33
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,146346-1,33
QNB Finans Portföy Gümüş BYF46,620810-1,22
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,293169-1,06
QNB Finans Portföy Altın BYF43,359869-1,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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