Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,94 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,10 ile "Global Md Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 0,07 ile "Oyak Portföy İkinci Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,94 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,10 ile "Global Md Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 0,07 ile "Oyak Portföy İkinci Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,069658-0,94
Global Md Portföy Katılım Fonu1,002296-0,10
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,031886-0,07
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,047967-0,07
Qinvest Portföy Değ. Fon0,081395-0,04
Aura Portföy Değ. Fon0,805849-0,02
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu184,723401-0,01
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,399020-0,01
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,075119-0,01
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,030134-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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