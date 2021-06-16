En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,51 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,25 ile "Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF" ve yüzde 1,09 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,51 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,25 ile "Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF" ve yüzde 1,09 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,591924 -1,51 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 20,046290 -1,25 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 19,370632 -1,09 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,750457 -1,04 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,456563 -0,95 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,415224 -0,95 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,748311 -0,92 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092827 -0,92 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,096188 -0,92 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,967400 -0,92 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara