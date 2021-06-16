En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,51 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,25 ile "Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF" ve yüzde 1,09 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,51 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,25 ile "Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF" ve yüzde 1,09 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,591924-1,51
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF20,046290-1,25
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF19,370632-1,09
Tacirler Portföy Değ. Fon4,750457-1,04
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,456563-0,95
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,415224-0,95
Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)1,748311-0,92
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,092827-0,92
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)7,096188-0,92
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,967400-0,92
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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