En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,19 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,29 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,19 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,29 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,049754-2,19
Fiba Portföy Altın Fonu0,041259-1,29
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,015176-1,29
Deniz Port. Altın Fonu0,060073-1,27
TEB Portföy Altın Fonu0,117185-1,27
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,070166-1,27
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,267190-1,27
İş Portföy Altın Fonu0,053948-1,26
Garanti Portföy Altın Fonu0,137779-1,26
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,047441-1,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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