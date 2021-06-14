Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,82 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,99 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" ve yüzde 1,98 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,82 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,99 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" ve yüzde 1,98 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,056527-2,82
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,094702-1,99
Fiba Portföy Altın Fonu0,041798-1,98
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,099776-1,97
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,605544-1,95
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,071069-1,93
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,032854-1,92
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,049782-1,91
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,142996-1,90
Deniz Port. Altın Fonu0,060847-1,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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