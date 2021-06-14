Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,82 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,99 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" ve yüzde 1,98 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,82 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,99 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" ve yüzde 1,98 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,056527 -2,82 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,094702 -1,99 Fiba Portföy Altın Fonu 0,041798 -1,98 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,099776 -1,97 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,605544 -1,95 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,071069 -1,93 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,032854 -1,92 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,049782 -1,91 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,142996 -1,90 Deniz Port. Altın Fonu 0,060847 -1,90 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara