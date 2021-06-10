En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,41 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,77 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 0,73 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,41 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,77 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 0,73 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,100986-1,41
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,922979-0,77
Fiba Portföy Altın Fonu0,042963-0,73
Garanti Portföy Altın Fonu0,143175-0,72
Deniz Port. Altın Fonu0,062455-0,72
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,049260-0,72
İş Portföy Altın Fonu0,056085-0,72
TEB Portföy Altın Fonu0,121818-0,72
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,316810-0,72
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,073011-0,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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