En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,90 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,87 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,86 ile "Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,90 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,87 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,86 ile "Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF49,527775-0,90
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,167098-0,87
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,215651-0,86
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,233944-0,84
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,999213-0,76
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,057035-0,64
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,051742-0,58
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,034588-0,55
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,011438-0,50
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,097262-0,50
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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