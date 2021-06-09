En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,90 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,87 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,86 ile "Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.