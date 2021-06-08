En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,92 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,91 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,85 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,92 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,91 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,85 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,105561-0,92
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,102126-0,91
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,052045-0,85
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,034779-0,82
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,706688-0,73
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,051330-0,67
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu166,743259-0,66
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,069986-0,66
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,042723-0,63
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,137754-0,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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