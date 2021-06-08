En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,92 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,91 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,85 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,92 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,91 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,85 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,105561 -0,92 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,102126 -0,91 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,052045 -0,85 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034779 -0,82 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,706688 -0,73 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,051330 -0,67 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 166,743259 -0,66 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,069986 -0,66 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,042723 -0,63 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,137754 -0,62 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi