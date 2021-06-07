Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF827,268748-0,38HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,540195-0,14Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|827,268748
|-0,38
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,540195
|-0,14
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,224142
|-0,13
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,807738
|-0,09
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,343766
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,099165
|-0,31
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,108287
|-0,21
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|19,574499
|-0,13
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,974738
|-0,09
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,547132
|-0,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,049420
|-0,39
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,327561
|-0,11
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,886939
|-0,08
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,023060
|-0,06
|Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon
|1,093698
|-0,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,100268
|-0,58
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,320707
|-0,57
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,984415
|-0,55
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,063508
|-0,47
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,069001
|-0,43
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,062649
|-0,59
|İş Portföy Altın Fonu
|0,056262
|-0,58
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,049415
|-0,58
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,122184
|-0,58
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,143604
|-0,58
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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