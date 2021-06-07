Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF827,268748-0,38HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,540195-0,14Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF827,268748-0,38
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,540195-0,14
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,224142-0,13
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,807738-0,09
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,343766-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,099165-0,31
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,108287-0,21
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF19,574499-0,13
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,974738-0,09
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,547132-0,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,049420-0,39
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,327561-0,11
Tacirler Portföy Değ. Fon4,886939-0,08
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,023060-0,06
Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon1,093698-0,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,100268-0,58
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,320707-0,57
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,984415-0,55
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,063508-0,47
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,069001-0,43
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,062649-0,59
İş Portföy Altın Fonu0,056262-0,58
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,049415-0,58
TEB Portföy Altın Fonu0,122184-0,58
Garanti Portföy Altın Fonu0,143604-0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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