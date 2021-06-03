Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,540547-0,30Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,224257-0,29Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,540547 -0,30 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,224257 -0,29 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,807961 -0,28 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026869 -0,07 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,256977 -0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,100660 -0,94 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 99,585483 -0,61 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085733 -0,55 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 19,666941 -0,55 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039343 -0,53 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,927433 -0,49 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,031193 -0,14 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,190706 -0,13 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,042201 -0,12 HSBC Portföy Değ. Fon 148,584070 -0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,430155 -0,45 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,656595 -0,35 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,017445 -0,34 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,189936 -0,31 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,603323 -0,30 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Vergi, harç ve SGK prim borçları olanlar dikkat! TBMM'den geçti, yeniden yapılandırılacak