Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,540547-0,30Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,224257-0,29Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,540547-0,30
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,224257-0,29
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,807961-0,28
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,026869-0,07
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,256977-0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,100660-0,94
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)99,585483-0,61
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,085733-0,55
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF19,666941-0,55
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,039343-0,53
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,927433-0,49
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,031193-0,14
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,190706-0,13
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,042201-0,12
HSBC Portföy Değ. Fon148,584070-0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,430155-0,45
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,656595-0,35
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,017445-0,34
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,189936-0,31
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,603323-0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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