Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,96 ile "İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon", yüzde 1,58 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,96 ile "İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon", yüzde 1,58 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,23 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: