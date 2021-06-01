Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,96 ile "İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon", yüzde 1,58 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,96 ile "İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon", yüzde 1,58 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,23 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,784908-1,96
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,130942-1,58
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon0,998967-1,23
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,071369-1,18
Tacirler Portföy Değ. Fon4,953756-1,17
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,878682-1,00
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,954392-0,92
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF810,570140-0,92
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)17,947666-0,91
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,101170-0,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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