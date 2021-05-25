En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,68 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,67 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,62 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,68 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,67 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,62 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,469292-0,68
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,611367-0,67
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,066536-0,62
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,057831-0,60
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,932336-0,60
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,139479-0,55
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,692029-0,49
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)18,778400-0,45
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)7,224585-0,44
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,018914-0,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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