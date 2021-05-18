En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon", yüzde 0,60 ile "HSBC Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,52 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon", yüzde 0,60 ile "HSBC Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,52 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,618162 -1,92 HSBC Portföy Değ. Fon 150,550511 -0,60 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048732 -0,52 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,117923 -0,30 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 795,752181 -0,25 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,329767 -0,25 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,004592 -0,22 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,042089 -0,17 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,813015 -0,13 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,091049 -0,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Thodex'teki kripto paraların izi bulundu