En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon", yüzde 0,60 ile "HSBC Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,52 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon", yüzde 0,60 ile "HSBC Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,52 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon
|1,618162
|-1,92
|HSBC Portföy Değ. Fon
|150,550511
|-0,60
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048732
|-0,52
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,117923
|-0,30
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|795,752181
|-0,25
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,329767
|-0,25
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,004592
|-0,22
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,042089
|-0,17
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,813015
|-0,13
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,091049
|-0,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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