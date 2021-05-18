En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon", yüzde 0,60 ile "HSBC Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,52 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon", yüzde 0,60 ile "HSBC Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,52 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,618162-1,92
HSBC Portföy Değ. Fon150,550511-0,60
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,048732-0,52
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,117923-0,30
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF795,752181-0,25
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,329767-0,25
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,004592-0,22
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,042089-0,17
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,813015-0,13
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,091049-0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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