Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,544998-0,05Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,544998 -0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,047922 -2,34 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 0,961853 -1,99 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,111082 -1,20 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,100722 -0,57 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033155 -0,54 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,139730 -1,93 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,923953 -1,91 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,008726 -1,78 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,737627 -1,67 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082645 -1,67 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,495642 -2,49 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,044566 -2,46 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,951953 -2,36 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,041871 -2,25 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 0,959308 -1,86 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,084683 -1,04 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,472780 -1,01 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,720267 -0,96 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,729857 -0,81 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,208134 -0,75 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 42,979500 -0,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Asgari ücretli çalışana, kimlik bilgileriyle babasının adına kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı