Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,544998-0,05Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,544998-0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,047922-2,34
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu0,961853-1,99
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,111082-1,20
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,100722-0,57
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,033155-0,54
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,139730-1,93
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,923953-1,91
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,008726-1,78
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,737627-1,67
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,082645-1,67
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,495642-2,49
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,044566-2,46
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,951953-2,36
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,041871-2,25
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon0,959308-1,86
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,084683-1,04
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,472780-1,01
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,720267-0,96
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,729857-0,81
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,208134-0,75
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF42,979500-0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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