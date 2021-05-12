Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,544998-0,05Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,544998
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,047922
|-2,34
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|0,961853
|-1,99
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,111082
|-1,20
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,100722
|-0,57
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033155
|-0,54
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,139730
|-1,93
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,923953
|-1,91
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,008726
|-1,78
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,737627
|-1,67
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,082645
|-1,67
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,495642
|-2,49
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,044566
|-2,46
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,951953
|-2,36
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,041871
|-2,25
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|0,959308
|-1,86
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,084683
|-1,04
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,472780
|-1,01
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,720267
|-0,96
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,729857
|-0,81
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,208134
|-0,75
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,979500
|-0,13
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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