Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,86 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,84 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,54 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,86 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,84 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,54 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF786,061101-0,86
QNB Finans Portföy Gümüş BYF46,840004-0,84
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,172842-0,54
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,049328-0,53
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,568846-0,36
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,237212-0,34
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,564014-0,34
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,305293-0,29
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015074-0,29
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,486019-0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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