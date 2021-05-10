Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,86 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,84 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,54 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,86 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,84 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,54 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 786,061101 -0,86 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 46,840004 -0,84 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,172842 -0,54 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,049328 -0,53 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,568846 -0,36 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,237212 -0,34 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,564014 -0,34 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,305293 -0,29 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015074 -0,29 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,486019 -0,28 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara