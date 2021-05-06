Son dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,19 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,12 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,00 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,19 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,12 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,00 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF45,886703-1,19
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,003454-1,12
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,046804-1,00
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,074169-0,57
Aura Portföy Değ. Fon0,779686-0,56
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,493848-0,45
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF47,542122-0,38
QNB Finans Portföy Altın BYF42,063647-0,27
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,117870-0,26
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,789675-0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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