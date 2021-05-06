Son dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,19 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,12 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,00 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.