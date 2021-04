Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,87 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,72 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,87 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,72 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,053227 -1,87 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 162,348475 -1,72 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,099038 -1,71 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,067517 -1,66 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,942289 -1,58 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,044550 -1,50 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,064392 -1,39 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,151405 -1,34 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,130778 -1,27 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,127562 -1,24 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar Mart ayında verilen yatırım teşvik belgeleri ile 30 bin kişiye iş imkanı doğacak