Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,87 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,72 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,87 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,72 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,053227-1,87
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu162,348475-1,72
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,099038-1,71
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,067517-1,66
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,942289-1,58
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,044550-1,50
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,064392-1,39
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,151405-1,34
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,130778-1,27
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,127562-1,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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