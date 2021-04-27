Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,042270-0,45HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,535328-0,24Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,042270-0,45
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,535328-0,24
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,222356-0,17
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,800926-0,14
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,310608-0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,047115-0,16
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,081908-0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,564532-0,15
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,117146-0,07
ICBC Turkey Portföy Bir. Değ. Fon20,745935-0,05
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,821886-0,04
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,660750-0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,970982-0,25
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,062550-0,17
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,198208-0,09
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,823803-0,07
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,907456-0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF45,164459-0,36
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF47,224126-0,34
QNB Finans Portföy Altın BYF41,775355-0,28
Gedik Portföy Altın Fon0,993576-0,22
Fiba Portföy Altın Fonu0,039079-0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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