En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 0,45 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,36 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,34 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.