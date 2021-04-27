En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 0,45 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,36 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,34 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 0,45 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,36 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,34 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,042270-0,45
QNB Finans Portföy Gümüş BYF45,164459-0,36
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF47,224126-0,34
QNB Finans Portföy Altın BYF41,775355-0,28
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,970982-0,25
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,535328-0,24
Gedik Portföy Altın Fon0,993576-0,22
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,062550-0,17
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,222356-0,17
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,047115-0,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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