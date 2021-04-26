En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 0,38 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,18 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,08 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 0,38 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,18 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,08 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 6 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,536634-0,38
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,222731-0,18
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,802040-0,08
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,022607-0,06
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,117232-0,06
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,254597-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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