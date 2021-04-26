En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 0,38 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,18 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,08 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 0,38 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,18 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,08 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 6 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,536634 -0,38 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,222731 -0,18 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,802040 -0,08 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,022607 -0,06 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,117232 -0,06 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,254597 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara