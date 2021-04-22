Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,67 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 4,31 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 4,03 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,67 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 4,31 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 4,03 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,965158-4,67
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,926111-4,31
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,337241-4,03
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,851032-3,96
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,532925-3,89
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,849489-3,85
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,754600-3,81
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)71,290917-3,75
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,535976-3,65
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,961548-3,64
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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