Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,67 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 4,31 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 4,03 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,67 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 4,31 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 4,03 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,965158 -4,67 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,926111 -4,31 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,337241 -4,03 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,851032 -3,96 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,532925 -3,89 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,849489 -3,85 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,754600 -3,81 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 71,290917 -3,75 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,535976 -3,65 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,961548 -3,64 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Bursa'da kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu KOSGEB, JICA ile 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı