Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,96 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 3,65 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 3,19 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,96 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 3,65 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 3,19 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,945789-3,96
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,012441-3,65
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,883528-3,19
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,967780-2,92
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,135276-2,76
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF19,496464-2,41
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF19,305582-2,06
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,066340-1,67
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF18,741480-1,61
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,393386-1,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

KOSGEB, JICA ile 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı
KOSGEB, JICA ile 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Ebru Gündeş Burak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Hakan Kutlu Hakan Arslan Bülent Uygun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 16:35:41. #1.15#

title