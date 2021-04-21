Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,96 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 3,65 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 3,19 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,96 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 3,65 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 3,19 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,945789 -3,96 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,012441 -3,65 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,883528 -3,19 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,967780 -2,92 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,135276 -2,76 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 19,496464 -2,41 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 19,305582 -2,06 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,066340 -1,67 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 18,741480 -1,61 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,393386 -1,60 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara KOSGEB, JICA ile 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı