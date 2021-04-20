En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,63 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 4,49 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 4,24 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,63 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 4,49 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 4,24 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,050742-4,63
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,996878-4,49
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,912611-4,24
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,139112-3,89
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,100452-3,55
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,101407-3,19
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF10,782853-3,18
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,039656-3,12
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,078466-3,09
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,702978-3,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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