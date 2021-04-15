En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,06 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,01 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,40 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,06 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,01 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,40 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,096842-2,06
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu157,729823-2,01
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,043094-1,40
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,103982-1,36
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,126598-1,16
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,024913-1,07
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,899009-1,00
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,006089-0,96
QNB Finans Portföy Altın BYF39,839242-0,92
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,045572-0,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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