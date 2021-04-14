Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,97 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 1,46 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,29 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,97 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 1,46 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,29 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,109326-1,97
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,041988-1,46
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,143970-1,29
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,949190-1,26
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,668418-1,23
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,086722-1,13
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,120038-1,01
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF20,109844-0,98
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)95,156373-0,98
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,089839-0,96
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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