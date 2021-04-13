Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,86 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,04 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,91 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,86 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,04 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,91 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yat_Fon_Kazandiranlar

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0490541,86
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0137321,04
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1360300,91
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,3162600,66
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,0733440,65
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1556270,52
TEB Portföy Altın Fonu0,1069220,52
Garanti Portföy Altın Fonu0,1255980,52
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,1155210,52
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0434330,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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