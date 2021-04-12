Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,81 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,71 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,50 ile "Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,81 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,71 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,50 ile "Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,123056-2,81
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,181837-2,71
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,419735-2,50
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,261229-2,49
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,994481-2,43
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)97,634029-2,43
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)18,626120-2,34
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)4,393494-2,33
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,149862-2,30
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF20,577275-2,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:35:25. #1.16#
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