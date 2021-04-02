En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,17 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,01 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" ve yüzde 1,88 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,17 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,01 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" ve yüzde 1,88 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,062551-2,17
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,498147-2,01
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,031139-1,88
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,049370-1,82
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,047835-1,77
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,029659-1,69
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,445255-1,67
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,172979-1,67
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF776,962493-1,63
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,089260-1,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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