En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,17 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,01 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" ve yüzde 1,88 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,17 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,01 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" ve yüzde 1,88 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,062551 -2,17 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,498147 -2,01 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,031139 -1,88 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,049370 -1,82 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,047835 -1,77 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029659 -1,69 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,445255 -1,67 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,172979 -1,67 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 776,962493 -1,63 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,089260 -1,60 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara