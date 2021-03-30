En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,56 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon", yüzde 1,33 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,66 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,56 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon", yüzde 1,33 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,66 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,878060 -1,56 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,100610 -1,33 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,524279 -0,66 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,217667 -0,56 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,669439 -0,28 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,786240 -0,21 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,249735 -0,19 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,496958 -0,16 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 172,222326 -0,14 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,271155 -0,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara