Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,527773-0,10Kare Portföy Bir. Borç. Araç.

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Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,527773-0,10
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,028175-0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,143144-2,23
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,961305-1,65
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,148016-1,62
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,055983-1,40
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,123480-1,36
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,062426-0,78
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,407951-0,52
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,724275-0,47
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,127121-0,42
Ata Portföy Bir. Değ. Fon10,613283-0,33
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,711730-0,60
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,669006-0,54
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,129202-0,29
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,434609-0,27
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,938573-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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