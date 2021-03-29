Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,527773-0,10Kare Portföy Bir. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,527773
|-0,10
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,028175
|-0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,143144
|-2,23
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,961305
|-1,65
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,148016
|-1,62
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,055983
|-1,40
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,123480
|-1,36
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,062426
|-0,78
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,407951
|-0,52
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|8,724275
|-0,47
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,127121
|-0,42
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|10,613283
|-0,33
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,711730
|-0,60
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,669006
|-0,54
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,129202
|-0,29
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,434609
|-0,27
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,938573
|-0,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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