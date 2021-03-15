Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları
15.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:49
Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,96 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu", yüzde 0,92 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,69 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,96 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu", yüzde 0,92 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,69 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,775715
|-0,96
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,418566
|-0,92
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,872589
|-0,69
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,614357
|-0,61
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|36,626253
|-0,50
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,049459
|-0,50
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|6,580703
|-0,37
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|19,577498
|-0,37
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,097062
|-0,35
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,061915
|-0,34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500