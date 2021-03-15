Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,96 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu", yüzde 0,92 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,69 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.