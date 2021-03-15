Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları

15.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:49
Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,96 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu", yüzde 0,92 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,69 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,96 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu", yüzde 0,92 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,69 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,775715-0,96
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,418566-0,92
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,872589-0,69
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,614357-0,61
QNB Finans Portföy Altın BYF36,626253-0,50
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,049459-0,50
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)6,580703-0,37
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF19,577498-0,37
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,097062-0,35
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,061915-0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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