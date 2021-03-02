Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,86 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 2,61 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,48 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.