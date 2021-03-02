Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

02.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:08
Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,86 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 2,61 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,48 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,86 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 2,61 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,48 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF40,311073-2,86
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,012143-2,61
QNB Finans Portföy Altın BYF35,785925-2,48
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF694,052882-2,46
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,848172-2,37
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,054161-2,36
Fiba Portföy Altın Fonu0,033852-2,36
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,057526-2,35
Garanti Portföy Altın Fonu0,113090-2,34
TEB Portföy Altın Fonu0,096298-2,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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