En fazla kaybettiren yatırım fonları
26.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:58
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,72 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,60 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 3,55 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,72 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,60 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 3,55 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,097743
|-3,72
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,871296
|-3,60
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|132,837796
|-3,55
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036927
|-2,56
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,083031
|-2,30
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,105227
|-1,89
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,146721
|-1,62
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,143748
|-1,44
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022410
|-1,07
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041861
|-0,97
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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