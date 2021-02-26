En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

26.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:58
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,72 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,60 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 3,55 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,72 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,60 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 3,55 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,097743-3,72
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,871296-3,60
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu132,837796-3,55
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,036927-2,56
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,083031-2,30
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,105227-1,89
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,146721-1,62
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,143748-1,44
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022410-1,07
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041861-0,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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