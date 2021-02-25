En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

25.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:59
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,35 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 3,23 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 3,22 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,35 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 3,23 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 3,22 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,942143-3,35
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,165586-3,23
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,637502-3,22
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF21,147059-3,06
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,207775-3,04
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,865293-2,95
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,048522-2,90
Tacirler Portföy Değ. Fon4,707627-2,89
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,095569-2,87
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,124329-2,86
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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