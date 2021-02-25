En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,35 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 3,23 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 3,22 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.