En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,51 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,12 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 2,46 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.