En fazla kaybettiren yatırım fonları
23.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:13
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,51 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,12 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 2,46 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,51 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,12 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 2,46 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,098613
|-4,51
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,884477
|-4,12
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|133,826324
|-2,46
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,701599
|-2,26
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,083261
|-2,15
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037094
|-2,01
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,801498
|-2,00
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050616
|-1,92
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,903033
|-1,91
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,099540
|-1,87
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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