En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

23.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:13
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,51 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,12 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 2,46 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,51 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,12 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 2,46 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,098613-4,51
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,884477-4,12
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu133,826324-2,46
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,701599-2,26
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,083261-2,15
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,037094-2,01
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,801498-2,00
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,050616-1,92
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,903033-1,91
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,099540-1,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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