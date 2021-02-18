En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

18.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:45
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,50 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,31 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,20 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,50 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,31 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,20 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,101611-1,50
QNB Finans Portföy Altın BYF35,282015-1,31
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)3,108283-1,20
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,051675-1,07
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF22,463325-1,06
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,921812-1,05
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)20,003543-1,05
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,104740-1,04
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF39,850447-1,01
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,939183-0,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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