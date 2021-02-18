En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,50 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,31 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,20 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.