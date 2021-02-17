En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,49 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,35 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" ve "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.