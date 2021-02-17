En fazla kaybettiren yatırım fonları
17.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:37
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,49 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,35 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" ve "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,49 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,35 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" ve "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,213877
|-2,49
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,931636
|-2,35
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,103163
|-2,35
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052234
|-2,30
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,947688
|-2,29
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|17,650902
|-2,14
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|46,439176
|-1,99
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,823312
|-1,92
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,043014
|-1,88
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,784636
|-1,79
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
Haber Yorumları
500