Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
15.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:49
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,133653
|-0,41
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,079736
|-0,39
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,042153
|-0,35
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,547933
|-0,25
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,829087
|-0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041349
|-1,92
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025658
|-1,16
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,900385
|-0,34
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,244855
|-0,33
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,839485
|-0,33
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,705548
|-1,43
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,030379
|-1,38
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,923274
|-1,19
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,871409
|-1,16
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,050868
|-0,93
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,268163
|-0,61
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,973137
|-0,54
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,124385
|-0,53
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,049511
|-0,47
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,042922
|-0,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,037222
|-1,69
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,660511
|-1,67
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054246
|-1,60
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,849355
|-1,54
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,612118
|-1,42
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,057508
|-1,70
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,113086
|-1,70
|İş Portföy Altın Fonu
|0,044493
|-1,69
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,033853
|-1,68
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,049551
|-1,67
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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