Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

15.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:49
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,133653-0,41
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,079736-0,39
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,042153-0,35
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,547933-0,25
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu8,829087-0,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041349-1,92
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025658-1,16
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,900385-0,34
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,244855-0,33
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,839485-0,33
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,705548-1,43
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,030379-1,38
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,923274-1,19
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,871409-1,16
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,050868-0,93
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,268163-0,61
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,973137-0,54
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,124385-0,53
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,049511-0,47
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,042922-0,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,037222-1,69
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,660511-1,67
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,054246-1,60
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,849355-1,54
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,612118-1,42
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,057508-1,70
Garanti Portföy Altın Fonu0,113086-1,70
İş Portföy Altın Fonu0,044493-1,69
Fiba Portföy Altın Fonu0,033853-1,68
Deniz Port. Altın Fonu0,049551-1,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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