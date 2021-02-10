Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları

10.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:40
Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,96 ile "Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,66 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 0,60 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,96 ile "Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,66 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 0,60 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,508801-0,96
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)20,299390-0,66
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF22,426427-0,60
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,551790-0,52
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,457445-0,40
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,029642-0,40
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,045595-0,34
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,113351-0,32
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,128335-0,29
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,014752-0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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