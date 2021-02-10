Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları
10.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:40
Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,96 ile "Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,66 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 0,60 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,96 ile "Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,66 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 0,60 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,508801
|-0,96
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|20,299390
|-0,66
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|22,426427
|-0,60
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,551790
|-0,52
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,457445
|-0,40
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,029642
|-0,40
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,045595
|-0,34
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,113351
|-0,32
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,128335
|-0,29
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,014752
|-0,29
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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