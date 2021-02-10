Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,96 ile "Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,66 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 0,60 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" oldu.